Россия запустила по Украине почти 140 дронов. Сколько сбила ПВО

Обстрел РФ по Украине

Россияне каждую ночь атакуют Украину дронами. Часто к ним они добавляют и ракеты, устраивая комбинированные атаки.

Так, об атаке дронами на Киев сообщалось после полуночи 8 февраля. В столице работала ПВО.

Уже утром стало известно, что российские оккупанты атаковали дронами Сумы. Один из дронов попал в частный дом, из-за чего начался пожар.

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