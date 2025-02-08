Россия запустила по Украине почти 140 дронов. Сколько сбила ПВО
Россия в ночь на 8 февраля запустила по Украине 139 дронов. ПВО сбила меньше половины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"В ночь на 8 февраля противник атаковал 139 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово", - говорится в сообщении.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 67 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов", - добавили военные.
ПВО работала в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.
Кроме того, 71 вражеский беспилотник-имитатор был локально потерян.
Обстрел РФ по Украине
Россияне каждую ночь атакуют Украину дронами. Часто к ним они добавляют и ракеты, устраивая комбинированные атаки.
Так, об атаке дронами на Киев сообщалось после полуночи 8 февраля. В столице работала ПВО.
Уже утром стало известно, что российские оккупанты атаковали дронами Сумы. Один из дронов попал в частный дом, из-за чего начался пожар.
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