Росія запустила по Україні крилаті ракети "Калібр"

Росіяни в ніч на 2 червня вчергове здійснюють комбінований удар по Україні. Наразі вже відмічено пуски крилатих ракет типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, пуски відбулись з акваторії Каспійського моря. Над Україною ворожі повітряні цілі будуть приблизно о 02:00.
"Увага! Відмічено пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Каспійського моря! Орієнтовний час входу у повітряний простір України - біля другої години ночі. Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні о 00:02.
Водночас моніторингові канали писали, що окупанти запустили близько 16 "Калібрів". Однак зауважимо, що це неофіційна інформація.
Паралельно ворог активно атакує Україну дронами. У багатьох регіонах зафіксовані цілі групи дронів, тож станом на 00:20 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський увечері 1 червня попередив, що Росія може завдати нового масованого удару по Україні вже найближчим часом. За його словами, ворог підготував цей удар, тому закликав громадян не нехтувати правилами безпеки.
Зазначимо, що остання масова комбінована атака на Україну відбулася 24 травня. Тоді ворог застосував для удару аж 690 повітряних цілей.
Серед них були балістичні ракети різних типів, зокрема "Циркон", "Кинджал", "Іскандер-М", крилаті ракети Х-101, "Калібр" і, зокрема, "Іскандер-К". Крім того, окупанти запустили 600 безпілотників. Основною ціллю атаки став Київ.