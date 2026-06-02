Росія запустила по Україні крилаті ракети "Калібр"

За даними військових, пуски відбулись з акваторії Каспійського моря. Над Україною ворожі повітряні цілі будуть приблизно о 02:00.

"Увага! Відмічено пуски крилатих ракет типу "Калібр" з Каспійського моря! Орієнтовний час входу у повітряний простір України - біля другої години ночі. Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні о 00:02.

Водночас моніторингові канали писали, що окупанти запустили близько 16 "Калібрів". Однак зауважимо, що це неофіційна інформація.

Паралельно ворог активно атакує Україну дронами. У багатьох регіонах зафіксовані цілі групи дронів, тож станом на 00:20 карта повітряних тривог має такий вигляд.