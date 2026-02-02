Росія запустила по Україні групи дронів: де загроза обстрілу

Росіяни починаючи з вечора, 2 лютого, вкотре запустили по Україні дрони. Наразі у повітряному просторі фіксуються цілі групи ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, ворог атакував Україну дронами майже протягом всього дня, але ближче до вечора кількість зафіксованих безпілотників збільшилась.
Зокрема, вже о 20:55 група дронів пролітала над Сумською областю, а протягом наступних двох годин групи фіксувалися у Чернігівській, Харківській, Одеській та Донецькій областях. Окрім того, поодинокі безпілотники були над Полтавською та Київською областями.
Оновлено о 00:37
У Києві о 00:34 оголосили тривогу через дрони. В столиці вже було чути вибухи. Окрім того, вибухи на тлі атаки безпілотників пролунали у Дніпрі.
Також мер Харкова Ігор Терехов написав, кілька хвилин тому, що росіяни завдали удар балістикою по Слобідському району Харкова.
Станом на 23:37 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях.
Також варто зазначити, що сьогодні моніторингові канали попереджали про можливість комбінованої атаки РФ по Україні. Зокрема, ворог може підняти у небо стратегічну авіацію Ту-95МС і Ту-22М3, літаки МіГ-31К, а також не виключена загроза удару балістикою.
Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив главу Кремля Володимира Путіна на один тиждень припинити удари по Києву та інших містах, зокрема, по енергетиці.
Пізніше інформацію про енергетичне перемир'я підтвердили Україна і Росія, і воно в цілому дотримувалося.
Сьогодні вдень президент України Володимир Зеленський заявив, що за минулу добу війська РФ здійснили нові обстріли об'єктів енергетики в прифронтових і прикордонних районах. Але підкреслив, що цілеспрямованих масових ударів ракетами і дронами по енергетичній інфраструктурі не було.