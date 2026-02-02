Россия запустила по Украине группы дронов: где угроза обстрелов

По данным военных, враг атаковал Украину дронами почти в течение всего дня, но ближе к вечеру количество зафиксированных беспилотников увеличилось.

В частности, уже в 20:55 группа дронов пролетала над Сумской областью, а в течение следующих двух часов группы фиксировались в Черниговской, Харьковской, Одесской и Донецкой областях. Кроме того, одиночные беспилотники были над Полтавской и Киевской областями.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:37 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областях.

Также стоит отметить, что сегодня мониторинговые каналы предупреждали о возможности комбинированной атаки РФ по Украине. В частности, враг может поднять в небо стратегическую авиацию Ту-95МС и Ту-22М3, самолеты МиГ-31К, а также не исключена угроза удара баллистикой.