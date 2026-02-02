ua en ru
Війна в Україні

Росія запустила по Україні групи дронів: де загроза обстрілу

Понеділок 02 лютого 2026 23:37
UA EN RU
Росія запустила по Україні групи дронів: де загроза обстрілу Фото: групи дронів фіксувалися вже у кількох областях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни починаючи з вечора, 2 лютого, вкотре запустили по Україні дрони. Наразі у повітряному просторі фіксуються цілі групи ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, ворог атакував Україну дронами майже протягом всього дня, але ближче до вечора кількість зафіксованих безпілотників збільшилась.

Зокрема, вже о 20:55 група дронів пролітала над Сумською областю, а протягом наступних двох годин групи фіксувалися у Чернігівській, Харківській, Одеській та Донецькій областях. Окрім того, поодинокі безпілотники були над Полтавською та Київською областями.

Оновлено о 00:37

У Києві о 00:34 оголосили тривогу через дрони. В столиці вже було чути вибухи. Окрім того, вибухи на тлі атаки безпілотників пролунали у Дніпрі.

Також мер Харкова Ігор Терехов написав, кілька хвилин тому, що росіяни завдали удар балістикою по Слобідському району Харкова.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:37 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях.

Також варто зазначити, що сьогодні моніторингові канали попереджали про можливість комбінованої атаки РФ по Україні. Зокрема, ворог може підняти у небо стратегічну авіацію Ту-95МС і Ту-22М3, літаки МіГ-31К, а також не виключена загроза удару балістикою.

Росія запустила по Україні групи дронів: де загроза обстрілу

Енергетичне перемир'я могло бути закінчено

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив главу Кремля Володимира Путіна на один тиждень припинити удари по Києву та інших містах, зокрема, по енергетиці.

Пізніше інформацію про енергетичне перемир'я підтвердили Україна і Росія, і воно в цілому дотримувалося.

Сьогодні вдень президент України Володимир Зеленський заявив, що за минулу добу війська РФ здійснили нові обстріли об'єктів енергетики в прифронтових і прикордонних районах. Але підкреслив, що цілеспрямованих масових ударів ракетами і дронами по енергетичній інфраструктурі не було.

