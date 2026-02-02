Росія запустила по Україні групи дронів: де загроза обстрілу

Росіяни починаючи з вечора, 2 лютого, вкотре запустили по Україні дрони. Наразі у повітряному просторі фіксуються цілі групи ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, ворог атакував Україну дронами майже протягом всього дня, але ближче до вечора кількість зафіксованих безпілотників збільшилась.

Зокрема, вже о 20:55 група дронів пролітала над Сумською областю, а протягом наступних двох годин групи фіксувалися у Чернігівській, Харківській, Одеській та Донецькій областях. Окрім того, поодинокі безпілотники були над Полтавською та Київською областями.

Оновлено о 00:37

У Києві о 00:34 оголосили тривогу через дрони. В столиці вже було чути вибухи. Окрім того, вибухи на тлі атаки безпілотників пролунали у Дніпрі.

Також мер Харкова Ігор Терехов написав, кілька хвилин тому, що росіяни завдали удар балістикою по Слобідському району Харкова.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:37 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Донецькій областях.

Також варто зазначити, що сьогодні моніторингові канали попереджали про можливість комбінованої атаки РФ по Україні. Зокрема, ворог може підняти у небо стратегічну авіацію Ту-95МС і Ту-22М3, літаки МіГ-31К, а також не виключена загроза удару балістикою.