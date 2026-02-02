Россия запустила по Украине группы дронов: где угроза обстрелов
Россияне начиная с вечера, 2 февраля, в очередной раз запустили по Украине дроны. Сейчас в воздушном пространстве фиксируются целые группы вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, враг атаковал Украину дронами почти в течение всего дня, но ближе к вечеру количество зафиксированных беспилотников увеличилось.
В частности, уже в 20:55 группа дронов пролетала над Сумской областью, а в течение следующих двух часов группы фиксировались в Черниговской, Харьковской, Одесской и Донецкой областях. Кроме того, одиночные беспилотники были над Полтавской и Киевской областями.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:37 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областях.
Также стоит отметить, что сегодня мониторинговые каналы предупреждали о возможности комбинированной атаки РФ по Украине. В частности, враг может поднять в небо стратегическую авиацию Ту-95МС и Ту-22М3, самолеты МиГ-31К, а также не исключена угроза удара баллистикой.
Энергетическое перемирие могло быть закончено
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что попросил главу Кремля Владимира Путина на одну неделю прекратить удары по Киеву и другим городам, в частности, по энергетике.
Позже информацию об энергетическом перемирии подтвердили Украина и Россия, и оно в целом соблюдалось.
Сегодня днем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за минувшие сутки войска РФ осуществили новые обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и приграничных районах. Но подчеркнул, что целенаправленных массовых ударов ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре не было.