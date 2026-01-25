Росія запустила по Україні дрони: де загроза ударів

За даними військових, ворожі дрони фіксувалися над Україною протягом всього вечора і наразі атака досі продовжується.

Зокрема, в період з 21:56 до 23:09 російські безпілотники летіли у Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Запорізькій та Донецькій областях. Більш детальну інформацію про фіксацію можна подивитися нижче.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:35 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.