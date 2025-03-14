Россия запустила по Украине несколько десятков дронов. Сколько сбила ПВО

В ночь на 14 марта Россия запустила по Украине 27 дронов. ПВО работала в четырех областях и сбила большинство из беспилотников.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Кроме того, 9 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 16 ударных БпЛА типа Shahed в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях", - отметили в Воздушных силах.

"В ночь на 14 марта противник атаковал 27 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Приморско-Ахтарск", - говорится в сообщении.

Последствия атаки РФ по Украине

В результате российской атаки пострадали Харьковская и Донецкая области. В частности, россияне ударили по больнице в Золочеве, был пожар и есть пострадавшая. Тревога звучала в нескольких областях.

Отметим, что оккупанты устроили новую атаку дронами по Украине, начиная с 23:00 четверга, 13 марта.

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