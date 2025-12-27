Сили ППО знищили понад 500 повітряних цілей РФ: є влучання 10 ракет

Обстріл України 27 грудня

Нагадаємо, у ніч на 27 грудня російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши різні види озброєння. Зокрема, під удар потрапив Київ та Київська область.

Загалом постраждали сім районів Києва, там виникли пожежі, є руйнування.

Наразі відомо про близько 20 постраждалих у столиці, серед них двоє дітей.

Також російські війська завдали ударів по промислових та житлових обʼєктах Київської області. Відомо про постраждалих та одного загиблого.

Зокрема, під вогнем опинилися Вишгородський, Бориспільський, Білоцерківський, Бучанський та Обухівський райони.

За інформацією глави Київської ОВА Миколи Калашника, станом на ранок частина лівобережжя області залишається без електропостачання. Наразі знеструмлено понад 320 тисяч споживачів.

Без світла залишаються населені пункти Бориспільського, Броварського та Вишгородського районів.

Окрім того, через ворожу атаку у Києві ввели екстрені відключення світла. Також майже третина столиці залишилася без теплопостачання.

Детальніше про подвійний удар РФ по Києву - у матеріалі РБК-Україна.