Силы ПВО уничтожили более 500 воздушных целей РФ: есть попадание 10 ракет

Обстрел Украины 27 декабря

Напомним, в ночь на 27 декабря российские войска осуществили массированную атаку по территории Украины, применив различные виды вооружения. В частности, под удар попал Киев и Киевская область.

В общем пострадали семь районов Киева, там возникли пожары, есть разрушения.

Известно об около 20 пострадавших в столице, среди них двое детей.

Также российские войска нанесли удары по промышленным и жилым объектам Киевской области. Известно о пострадавших и одном погибшем.

В частности, под огнем оказались Вышгородский, Бориспольский, Белоцерковский, Бучанский и Обуховский районы.

По информации главы Киевской ОГА Николая Калашника, по состоянию на утро часть левобережья области остается без электроснабжения. Сейчас обесточены более 320 тысяч потребителей.

Без света остаются населенные пункты Бориспольского, Броварского и Вышгородского районов.

Кроме того, из-за вражеской атаки в Киеве ввели экстренные отключения света. Также почти треть столицы осталась без теплоснабжения.

