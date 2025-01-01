Росія запустила по Україні 111 дронів з чотирьох напрямків. Скільки збила ППО

Атака РФ на Київ у новорічну ніч

Російські війська влаштували атаку дронами по Україні в ніч на 1 січня. Зокрема, вже пізднім ранком вибухи лунали в Києві, а в регіоні працювала ППО.

Без наслідків дл ястолиці ця атака не минуласяя. Під час протидії ворожим дронам уламки впали у Печерському районі. Сталося загоряння нежитлової будівлі та частково були зруйновані два верхніх поверхи у житловому будинку.

Спочатку повідомлялось про одну постраждалу жінку під час атаки РФ, наразі у Києві кількість постраждалих зросла до шести людей, в їх числі вагітна жінка.

Детальніше про наслідки атаки на Київ 1 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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