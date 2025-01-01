Россия запустила по Украине 111 дронов с четырех направлений. Сколько сбила ПВО

Атака РФ на Киев в новогоднюю ночь

Российские войска устроили атаку дронами по Украине в ночь на 1 января. В частности, уже поздним утром взрывы раздавались в Киеве, а в регионе работала ПВО.

Без последствий для столицы эта атака не обошлась. Во время противодействия вражеским дронам обломки упали в Печерском районе. Произошло возгорание нежилого здания и частично были разрушены два верхних этажа в жилом доме.

Сначала сообщалось об одной пострадавшей женщине во время атаки РФ, сейчас в Киеве количество пострадавших возросло до шести человек, в их числе беременная женщина.

Подробнее о последствиях атаки на Киев 1 января - читайте в материале РБК-Украина.

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