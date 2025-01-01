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У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ

Київ, Середа 01 січня 2025 08:36
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У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ Фото: у Києві шість людей постраждали після атаки РФ 1 січня (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві до шести зросла кількість постраждалих. Окупанти атакували столицю вранці, 1 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"Троє постраждалих на Печерську. Двох із них госпіталізували", - розповів він.

Четверо постраждалих

Близько 9:00 стало відомо, що уже четверо постраждалих внаслідок ворожої атаки ворога на Київ.

"Двох із них госпіталізували. Двом медики надали допомогу на місці. Більшість постраждалих - з Печерського району", - зазначив Кличко.

Шестеро постраждалих

Вже близько 9:30 кількість постраждалих у Києві зросла до шістьох.

"Шестеро людей постраждали в результаті ворожої атаки на столицю", - зазначив мер міста.

За його словами, наразі двох із них госпіталізували, чотирьом медики надали допомогу на місці, в тому числі, вагітній жінці.

Обстріл Києва

Вибухи пролунали в Києві близько 7:00 ранку. У Київській області працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що через ранкову російську повітряну атаку на Київ 1 січня, було зафіксовано падіння уламків дронів у Печерському районі столиці. Сталося загоряння нежитлової будівлі.

Пізніше Кличко розповів, що у Печерському районі столиці також є загоряння на даху та в одній з квартир житлового будинку. Крім того, він повідомив про постраждалу жінку.

Детальніше про наслідки атаки РФ на Київ 1 січня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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