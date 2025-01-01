Россия запустила по Украине 111 дронов с четырех направлений. Сколько сбила ПВО
В новогоднюю ночь Россия атаковала Украину 111 дронами с четырех направлений. ПВО сбила большую часть из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 1 января 2025 года противник атаковал 111 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с направлений Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, Крым", - говорится в сообщении.
Как отработала ПВО
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 63 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов", - отметили военные.
ПВО работала в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях.
Кроме того, из-за активного противодействия Сил обороны 46 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны, еще два улетели в Россию и Беларусь.
Атака РФ на Киев в новогоднюю ночь
Российские войска устроили атаку дронами по Украине в ночь на 1 января. В частности, уже поздним утром взрывы раздавались в Киеве, а в регионе работала ПВО.
Без последствий для столицы эта атака не обошлась. Во время противодействия вражеским дронам обломки упали в Печерском районе. Произошло возгорание нежилого здания и частично были разрушены два верхних этажа в жилом доме.
Сначала сообщалось об одной пострадавшей женщине во время атаки РФ, сейчас в Киеве количество пострадавших возросло до шести человек, в их числе беременная женщина.
Подробнее о последствиях атаки на Киев 1 января - читайте в материале РБК-Украина.
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