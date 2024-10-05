Росія запустила ударні дрони в напрямку України: де оголошено тривогу

Обстріли України

За останні тижні російські військові наростили виробництво іранських дронів типу "Шахед". Тепер агресор може запускати більше 50 безпілотників на добу.

В ніч на 4 жовтня російські терористи запустили в напрямку України 19 ударних дронів.

В Києві уламки збитого дрону спровокували пожежу в багатоповерхівці.

В ніч на 3 жовтня, Україна пережила одну з найбільш масштабних атак ударними БпЛА за всю війну. Впродовж ночі росіяни запустили по нашій країні більше 100 "Шахедів".

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