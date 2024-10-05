Россия запустила ударные дроны в направлении Украины: где объявлена тревога

Обстрелы Украины

За последние недели российские военные нарастили производство иранских дронов типа "Шахед". Теперь агрессор может запускать свыше 50 беспилотников в сутки.

В ночь на 4 октября российские террористы запустили в направлении Украины 19 ударных дронов.

В Киеве обломки сбитого дрона спровоцировали пожар в многоэтажке.

В ночь на 3 октября, Украина пережила одну из самых масштабных атак ударными БпЛА за всю полномасштабную войну. В течение ночи россияне запустили по нашей стране более 100 "Шахедов".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.