Россия запустила ударные беспилотники в сторону Украины (обновляется)

Вечером во вторник, 20 августа, российские военные снова атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В данный момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:

По данным военных, несколько групп вражеских БпЛА заходят из Херсонской на Николаевскую область, другие продолжают движение по Херсонской области, курс северо-западный.

Российские обстрелы Украины

Напомним, с начала полномасштабной войны, РФ выпустила в направлении Украины более 9 тысяч ракет.

В частности, в понедельник военные агрессора обстреляли поселок Малокатериновка Запорожской области. В результате атаки ранения получили дети.

Прошлой ночью российский беспилотник "Шахед" атаковал промышленный объект в Тернополе. На месте прилета возник масштабный пожар.

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