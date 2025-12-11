Росія запустила "Шахеди" по Україні: карта повітряних тривог

Росія продовжує обстрілювати українські міста, і ніч 11 грудня не стала винятком. За даними моніторингових каналів та офіційних представництв ЗСУ, над Україною фіксується безліч БПЛА.

Повітряна тривога зберігається в кількох областях України, фіксуються рухи груп безпілотних літальних апаратів за різними напрямками.

Рух БпЛА за регіонами

У Херсонській області група безпілотників рухається в північному напрямку. На сході Миколаївщини БпЛА курсують у бік Кіровоградської області. У Дніпропетровській області зафіксовано рух безпілотників зі сходу на північ, а також на заході та сході області з курсом на північ; північні групи прямують на захід.

На Кіровоградщині рух безпілотників відмічається в північно-західному напрямку. На Полтавщині групи БпЛА йдуть із Дніпропетровської області, а на Черкащині - курсують на місто Городище.

Актуальна повітряна тривога

На момент виходу матеріалу повітряна тривога триває в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях, частково охоплює Полтавську, Черкаську та Кіровоградську області, а також Миколаївську та частково Херсонську області. Ситуація вимагає концентрації сил протиповітряної оборони та підвищеної пильності громадян.