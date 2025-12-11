Росія запустила "Шахеди" по Україні: карта повітряних тривог
У ніч на 11 грудня в Україні продовжує тривати повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що дрони продовжують свій рух углиб країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог України.
Росія продовжує обстрілювати українські міста, і ніч 11 грудня не стала винятком. За даними моніторингових каналів та офіційних представництв ЗСУ, над Україною фіксується безліч БПЛА.
Повітряна тривога зберігається в кількох областях України, фіксуються рухи груп безпілотних літальних апаратів за різними напрямками.
Рух БпЛА за регіонами
У Херсонській області група безпілотників рухається в північному напрямку. На сході Миколаївщини БпЛА курсують у бік Кіровоградської області. У Дніпропетровській області зафіксовано рух безпілотників зі сходу на північ, а також на заході та сході області з курсом на північ; північні групи прямують на захід.
На Кіровоградщині рух безпілотників відмічається в північно-західному напрямку. На Полтавщині групи БпЛА йдуть із Дніпропетровської області, а на Черкащині - курсують на місто Городище.
Актуальна повітряна тривога
На момент виходу матеріалу повітряна тривога триває в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях, частково охоплює Полтавську, Черкаську та Кіровоградську області, а також Миколаївську та частково Херсонську області. Ситуація вимагає концентрації сил протиповітряної оборони та підвищеної пильності громадян.
Нагадуємо, що станом на вечір 10 грудня обстановка на фронті залишається напруженою: українські підрозділи продовжують стримувати наступ противника, зафіксовано 200 бойових зіткнень, водночас російські сили завдали 23 авіаударів із 62 керованими бомбами, застосували 1754 ударні дрони та здійснили 2707 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.
Зазначимо, що президент США Дональд Трамп повідомив, що європейські лідери висловили бажання провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та представниками США, зазначивши, що вона може відбутися вже на вихідних.