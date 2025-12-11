ua en ru
Россия запустила "Шахеды" по Украине: карта воздушных тревог

Украина, Четверг 11 декабря 2025 01:03
Россия запустила "Шахеды" по Украине: карта воздушных тревог Фото: воздушая тревога (РБК-Украина Червинская Юлия)
Автор: Никончук Анастасия

В ночь на 11 декабря по Украине продолжает длиться воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщают, что дроны продолжают свое движение вглубь страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог Украины.

Россия продолжает обстреливать украинские города, и ночь 11 декабря не стала исключением. По данным мониторинговых каналов и официальных представительств ВСУ, над Украиной фиксируется множество БПЛА.

Воздушная тревога сохраняется в нескольких областях Украины, фиксируются движения групп беспилотных летательных аппаратов по различным направлениям.

Движение БпЛА по регионам

В Херсонской области группа беспилотников движется в северном направлении. На востоке Николаевщины БпЛА курсируют в сторону Кировоградской области. В Днепропетровской области зафиксировано движение беспилотников с востока на север, а также на западе и востоке области с курсом на север; северные группы направляются на запад.

На Кировоградщине движение беспилотников отмечается в северо-западном направлении. В Полтавской области группы БпЛА идут из Днепропетровской области, а в Черкасской — курсируют на город Городище.

Актуальная воздушная тревога

На момент выхода материала воздушная тревога продолжается в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях, частично охватывает Полтавскую, Черкасскую и Кировоградскую области, а также Николаевскую и частично Херсонскую области. Ситуация требует концентрации сил противовоздушной обороны и повышенной бдительности граждан.

Россия запустила &quot;Шахеды&quot; по Украине: карта воздушных тревог

Напоминаем, что к вечеру 10 декабря обстановка на фронте остается напряженной: украинские подразделения продолжают сдерживать наступление противника, зафиксировано 200 боевых столкновений, при этом российские силы нанесли 23 авиаудара с 62 управляемыми бомбами, применили 1754 ударных дрона и провели 2707 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Отметим, что президент США Дональд Трамп сообщил, что европейские лидеры выразили желание провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и представителями США, отметив, что она может состояться уже на выходных.

