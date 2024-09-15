UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія запустила "Шахеди" по Україні: дрони летять з півночі та сходу

Фото: Росія запустила "Шахеди" по Україні (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації надвечір 15 вересня запустили "Шахеди" по Україні. Їх вже помітили на півночі та сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України.

Повітряні сили повідомляють, що наразі ворожі дрони йдуть відразу за кількома напрямками. Зокрема:

  • З Харківської області - на Полтавську.
  • З Сумської області - на Чернігівську, південно-західним курсом.

"На Чернігівщині рухаються у напрямку Прилук", - повідомили в ПС.

Росіяни обстрілюють Україну дронами

Нагадаємо, що сьогодні український президент Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень Росія застосувала по Україні понад 800 КАБів і майже 300 дронів.

Тільки сьогодні ми писали, що зранку РФ з дронів атакувала авто і мікроавтобус у Миколаївській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниДрони