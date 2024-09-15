Росія запустила "Шахеди" по Україні: дрони летять з півночі та сходу

Росіяни обстрілюють Україну дронами

Нагадаємо, що сьогодні український президент Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень Росія застосувала по Україні понад 800 КАБів і майже 300 дронів.

Тільки сьогодні ми писали, що зранку РФ з дронів атакувала авто і мікроавтобус у Миколаївській області.

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