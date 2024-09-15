Зранку РФ з дронів атакувала авто і мікроавтобус у Миколаївській області: є поранені

Окупанти атакували з дронів автомобіль та мікроавтобус у Миколаївській області. Двоє людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"62-річному чоловікові допомогу надано на місці, від госпіталізації відмовився, 58-річного чоловіка госпіталізовано, стан середньої важкості", - зазначив Кім.

Внаслідок чого, за його даними, поранення зазнали двоє людей.

"Зранку росіяни з використанням FPV-дронів обстріляли легковий автомобіль та мікроавтобус в Куцурубській громаді", - розповів він.

Атака РФ по Україні

Російські війська запустили ракету Х-59 та 14 "Шахедів" по Україні. ППО вдалося збити 10 дронів та ракету.

При цьому в Миколаївській області через атаку дронів було пошкоджено підприємство і горіли склади.

Крім того, у Харкові було пошкоджено поліклініку, була пожежа в навчальному закладі.

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