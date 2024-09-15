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Россия запустила "Шахеды" по Украине: дроны летят с севера и востока

Фото: Россия запустила "Шахеды" по Украине (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные Российской Федерации к вечеру 15 сентября запустили "Шахеды" по Украине. Их уже заметили на севере и востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

Воздушные силы сообщают, что сейчас вражеские дроны идут сразу по нескольким направлениям. В частности:

  • Из Харьковской области - на Полтавскую.
  • Из Сумской области - на Черниговскую, юго-западным курсом.

"На Черниговщине двигаются в направлении Прилук", - сообщили в ПС.

Россияне обстреливают Украину дронами

Напомним, что сегодня украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что за неделю Россия применила по Украине более 800 КАБов и почти 300 дронов.

Только сегодня мы писали, что утром РФ с дронов атаковала авто и микроавтобус в Николаевской области.

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