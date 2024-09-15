Россия запустила "Шахеды" по Украине: дроны летят с севера и востока

Россияне обстреливают Украину дронами

Напомним, что сегодня украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что за неделю Россия применила по Украине более 800 КАБов и почти 300 дронов.

Только сегодня мы писали, что утром РФ с дронов атаковала авто и микроавтобус в Николаевской области.

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