Россия запустила "Шахеды" по Украине: дроны летят с севера и востока

Военные Российской Федерации к вечеру 15 сентября запустили "Шахеды" по Украине. Их уже заметили на севере и востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины .

"На Черниговщине двигаются в направлении Прилук", - сообщили в ПС.

Воздушные силы сообщают, что сейчас вражеские дроны идут сразу по нескольким направлениям. В частности:

Россияне обстреливают Украину дронами

Напомним, что сегодня украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что за неделю Россия применила по Украине более 800 КАБов и почти 300 дронов.

Только сегодня мы писали, что утром РФ с дронов атаковала авто и микроавтобус в Николаевской области.

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