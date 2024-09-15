Россия запустила "Шахеды" по Украине: дроны летят с севера и востока
Фото: Россия запустила "Шахеды" по Украине (Getty Images)
Военные Российской Федерации к вечеру 15 сентября запустили "Шахеды" по Украине. Их уже заметили на севере и востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.
Воздушные силы сообщают, что сейчас вражеские дроны идут сразу по нескольким направлениям. В частности:
- Из Харьковской области - на Полтавскую.
- Из Сумской области - на Черниговскую, юго-западным курсом.
"На Черниговщине двигаются в направлении Прилук", - сообщили в ПС.
Россияне обстреливают Украину дронами
Напомним, что сегодня украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что за неделю Россия применила по Украине более 800 КАБов и почти 300 дронов.
Только сегодня мы писали, что утром РФ с дронов атаковала авто и микроавтобус в Николаевской области.
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