Росія запустила "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу

Військові зазначили, що "Шахеди" рухаються у Херсонській області в напрямку Чорного моря, курсом на Одеську область.

Також повідомлялося про загрозу застосування ударних БпЛА у Миколаївській та Одеській областях. Можлива робота ППО.

О 1:13 повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Запорізькій області. Можлива робота ППО.

Оновлено 0:17

"Шахеди" виявлені в акваторії Чорного моря у районі Одеси.

Крім того, БпЛА рухаються у районі Запоріжжя.

Також повідомляється про загрозу ударних БпЛА для Дніпропетровської області.

Оновлено 2:10

Військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Харківської області. Можлива робота ППО.

Також повідомляється про нову групу "Шахедів" в акваторії Чорного моря, тримає курс Чорноморськ.

Наразі мапа повітряних тривог виглядає так: