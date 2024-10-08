Росія запустила "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу

Російські військові запустили в напрямку ударні дрони-камікадзе. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Військові зазначили, що "Шахеди" рухаються у Херсонській області в напрямку Чорного моря, курсом на Одеську область.
Також повідомлялося про загрозу застосування ударних БпЛА у Миколаївській та Одеській областях. Можлива робота ППО.
О 1:13 повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Запорізькій області. Можлива робота ППО.
Оновлено 0:17
"Шахеди" виявлені в акваторії Чорного моря у районі Одеси.
Крім того, БпЛА рухаються у районі Запоріжжя.
Також повідомляється про загрозу ударних БпЛА для Дніпропетровської області.
Оновлено 2:10
Військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Харківської області. Можлива робота ППО.
Також повідомляється про нову групу "Шахедів" в акваторії Чорного моря, тримає курс Чорноморськ.
Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:
Упродовж вересня і першої половини жовтня, російський агресор суттєво збільшив частоту і масштаби повітряних атаку проти України.
Так, сьогодні близько півночі терористи атакували керованими авіабомбами район міста Суми.
Ввечері 7 жовтня росіяни вдарили балістичними ракетами по Одесі в район портової інфраструктури. Атака пошкодила цивільне судно під прапором іноземної держави. Є поранені і загиблий.
Вранці у понеділок, загарбники атакували керованими авіабомбами Херсон. Внаслідок атаки близько 20 людей зазнали поранень.
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