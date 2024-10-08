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Росія запустила "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу

Фото: росіяни знову атакують Україну ударними дронами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові запустили в напрямку ударні дрони-камікадзе. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові зазначили, що "Шахеди" рухаються у Херсонській області в напрямку Чорного моря, курсом на Одеську область.

Також повідомлялося про загрозу застосування ударних БпЛА у Миколаївській та Одеській областях. Можлива робота ППО.

О 1:13 повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА у Запорізькій області. Можлива робота ППО.

Оновлено 0:17

"Шахеди" виявлені в акваторії Чорного моря у районі Одеси.

Крім того, БпЛА рухаються у районі Запоріжжя.

Також повідомляється про загрозу ударних БпЛА для Дніпропетровської області.

Оновлено 2:10

Військові повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА для Харківської області. Можлива робота ППО.

Також повідомляється про нову групу "Шахедів" в акваторії Чорного моря, тримає курс Чорноморськ.

Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:

Російські обстріли України

Упродовж вересня і першої половини жовтня, російський агресор суттєво збільшив частоту і масштаби повітряних атаку проти України.

Так, сьогодні близько півночі терористи атакували керованими авіабомбами район міста Суми.

Ввечері 7 жовтня росіяни вдарили балістичними ракетами по Одесі в район портової інфраструктури. Атака пошкодила цивільне судно під прапором іноземної держави. Є поранені і загиблий.

Вранці у понеділок, загарбники атакували керованими авіабомбами Херсон. Внаслідок атаки близько 20 людей зазнали поранень.

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Війна в Україні