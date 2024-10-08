Россия запустила "Шахеды" в направлении Украины: где объявлена тревога

Российские обстрелы Украины

В течение сентября и первой половины октября, российский агрессор существенно увеличил частоту и масштабы воздушных атак против Украины.

Так, сегодня около полуночи террористы атаковали управляемыми авиабомбами район города Сумы.

Вечером 7 октября россияне ударили баллистическими ракетами по Одессе в район портовой инфраструктуры. Атака повредила гражданское судно под флагом иностранного государства. Есть раненые и погибший.

Утром в понедельник, захватчики атаковали управляемыми авиабомбами Херсон. В результате атаки около 20 человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.