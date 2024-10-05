Росія запустила "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу

Російські окупанти знову запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей вже оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

В суботу, 5 жовтня, о 20:54 військові повідомили про рух ударних БпЛА в південній частині Сумської області, курс південний. Крім того, військові повідомили й про інші напрямки "Шахедів", зокрема: БпЛА в центральній частині Сумської області, курс південно-західний.

БпЛА в східній частині Чернігівської області, курс західний.

БпЛА на Харківської області, курс південний. Карта повітряних тривог наразі виглядає так: