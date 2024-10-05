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Росія запустила "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу

Україна, Субота 05 жовтня 2024 21:04
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Росія запустила "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу Фото: армія РФ знову атакує Україну "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти знову запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей вже оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

В суботу, 5 жовтня, о 20:54 військові повідомили про рух ударних БпЛА в південній частині Сумської області, курс південний.

Крім того, військові повідомили й про інші напрямки "Шахедів", зокрема:

  • БпЛА в центральній частині Сумської області, курс південно-західний.
  • БпЛА в східній частині Чернігівської області, курс західний.
  • БпЛА на Харківської області, курс південний.

Карта повітряних тривог наразі виглядає так:

Росія запустила &quot;Шахеди&quot; в напрямку України: де оголошено тривогу

Обстріли України

Зауважимо, що за останні тижні російські військові наростили виробництво іранських дронів типу "Шахед". Тепер агресор може запускати понад 50 безпілотників на добу.

Водночас відомо, що російські окупанти протягом вересня щоденно обстрілювали територію України за допомогою "Шахедів".

В ніч на 4 жовтня російські терористи запустили в напрямку України 19 ударних дронів.

В Києві уламки збитого дрону спровокували пожежу в багатоповерхівці.

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Війна Росії проти України
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Росія запустила "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу
Росія запустила "Шахеди" в напрямку України: де оголошено тривогу
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