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Россия запустила "Шахеды" в направлении Украины: где объявлена тревога

Украина, Суббота 05 октября 2024 21:04
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Россия запустила "Шахеды" в направлении Украины: где объявлена тревога Фото: армия РФ снова атакует Украину "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты снова запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей уже объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В субботу, 5 октября, в 20:54 военные сообщили о движении ударных БПЛА в южной части Сумской области, курс южный.

Кроме того, военные сообщили и о других направлениях "Шахедов", в частности:

  • БПЛА в центральной части Сумской области, курс юго-западный.
  • БПЛА в восточной части Черниговской области, курс западный.
  • БпЛА в Харьковской области, курс южный.

Карта воздушных тревог выглядит так:

Россия запустила &quot;Шахеды&quot; в направлении Украины: где объявлена тревога

Обстрелы Украины

Заметим, что за последние недели российские военные нарастили производство иранских дронов типа "Шахед". Теперь агрессор может запускать более 50 беспилотников в день.

В то же время известно, что российские оккупанты в течение сентября ежедневно обстреливали территорию Украины с помощью "Шахедов".

В ночь на 4 октября российские террористы запустили в направлении Украины 19 ударных дронов.

В Киеве обломки сбитого дрона спровоцировали пожар в многоэтажке.

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