Росія запустила ракети: у Черкасах прогриміли вибухи

У Черкасах на тлі ворожої комбінованої атаки прогриміли вибухи в ніч на 24 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на"Суспільне", Повітряні сили України та мера міста Анатолія Бондаренка.
"У Черкасах і в околицях міста було чути вибух", - повідомили журналісти.
Бондаренко також попередив мешканців про загрозу. Він закликав зачинити всі вікна.
"Черкащани! Просимо зачинити вікна, деталі згодом", - написав він.
Місцева влада ситуацію поки що не прокоментувала. Тим часом у Повітряних силах повідомляють, що для Черкас зберігається загроза ракетного удару.
Зокрема, зафіксовано рух ракет у напрямку міста. Повідомляється, що повітряні цілі тримають курс південний / південно-східний.
Загроза ракетного удару зберігається для Київської, Чернігівської та Полтавської областей.
Раніше на тлі запуску Росією ракет у Києві та багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу. Також зберігається загроза ударів безпілотників.
Нагадаємо, Росія запустила в ніч на 24 липня безпілотники типу "Шахед" і ракети по Україні.
В Одесі на тлі атаки безпілотників спалахнули пожежі. РФ атакувала історичний центр міста, внаслідок чого пошкоджено пам'ятки архітектури в історичному центрі міста.
Також атаки "Шахедів" зазнав Миколаїв. За даними місцевої влади, спалахнули пожежі. Інформація про постраждалих не надходила.
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