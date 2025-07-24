Россия запустила ракеты: в Черкассах прогремели взрывы

"В Черкассах и в окрестностях города был слышен взрыв", - сообщили журналисты.

Бондаренко также предупредил жителей об угрозе. Он призвал закрыть все окна.

"Жители Черкасс! Просим закрыть окна, детали позже", - написал он.

Тем временем, в Воздушных силах сообщают, что для Черкасс сохраняется угроза ракетного удара.

В частности, зафиксировано движение ракет в направлении города. Сообщается, что воздушные цели держат курс южный / юго-восточный.

Угроза ракетного удара сохраняется для Киевской, Черниговской и Полтавской областей.

Ранее на фоне запуска Россией ракет в Киеве и многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Также сохраняется угроза ударов беспилотников.