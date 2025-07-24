Россия запустила ракеты: в Черкассах прогремели взрывы

В Черкассах на фоне вражеской комбинированной атаки прогремели взрывы в ночь на 24 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне", Воздушные силы Украины и мэра города Анатолия Бондаренко.
"В Черкассах и в окрестностях города был слышен взрыв", - сообщили журналисты.
Бондаренко также предупредил жителей об угрозе. Он призвал закрыть все окна.
"Жители Черкасс! Просим закрыть окна, детали позже", - написал он.
Тем временем, в Воздушных силах сообщают, что для Черкасс сохраняется угроза ракетного удара.
В частности, зафиксировано движение ракет в направлении города. Сообщается, что воздушные цели держат курс южный / юго-восточный.
Угроза ракетного удара сохраняется для Киевской, Черниговской и Полтавской областей.
Ранее на фоне запуска Россией ракет в Киеве и многих областях Украины была объявлена воздушная тревога. Также сохраняется угроза ударов беспилотников.
Напомним, Россия запустила в ночь на 24 июля беспилотники типа "Шахед" и ракеты по Украине.
В Одессе на фоне атаки беспилотников вспыхнули пожары. РФ атаковала исторический центр города, в результате чего повреждены памятники архитектуры в историческом центре города.
Также атаке "Шахедов" подвергся Николаев. По данным местных властей, вспыхнули пожары. Информация о пострадавших не поступала.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.