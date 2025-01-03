Росія запустила понад 90 дронів з трьох напрямків по Україні. Скільки збила ППО

Наслідки атаки РФ по Україні

Внаслідок російської дронової атаки зафіксовано кілька влучань ударних БПЛА по приватних підприємствах та багатоквартирних будинках на Донеччині та Чернігівщині. Зокрема, російські окупанти дроном вдарили по житловому будинку в Краматорську.

Також збиті "Шахеди" завдали шкоди і на Київщині. У кількох районах пошкоджено приватні будинки та авто. На жаль, є загиблий та постраждалі. На жаль, у Київській області є загиблий та постраждалі через атаку РФ.

Також через атаку РФ постраждала жінка в Києві. Падіння уламків є у двох районах столиці. Крім того, окупанти завдали авіаційного удару по місту Суми 3 січня. Унаслідок атаки загиблих немає, але є постраждалі.

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