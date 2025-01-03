Россия запустила более 90 дронов с трех направлений по Украине. Сколько сбила ПВО

Последствия атаки РФ по Украине

В результате российской дроновой атаки зафиксировано несколько попаданий ударных БПЛА по частным предприятиям и многоквартирным домам в Донецкой и Черниговской областях. В частности, российские оккупанты дроном ударили по жилому дому в Краматорске.

Также сбитые "Шахеды" нанесли ущерб и на Киевщине. В нескольких районах повреждены частные дома и авто. К сожалению, в Киевской области есть погибший и пострадавшие из-за атаки РФ.

Также из-за атаки РФ пострадала женщина в Киеве. Падения обломков есть в двух районах столицы. Кроме того, оккупанты нанесли авиационный удар по городу Сумы 3 января. В результате атаки погибших нет, но есть пострадавшие.

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