Росія запустила понад 60 дронів по Україні: ППО збила більшість, але є влучання

Ілюстративне фото: Росія запустила понад 60 дронів по Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 6 січня російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники типу "Шахед", "Гербера" та дрони інших типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Деталі атаки

Атака тривала з 18:00 5 січня. Загалом противник запустив 61 безпілотник із напрямків:

  • Міллєрово, Курськ, Орел (РФ),
  • тимчасово окупована територія Донецької області.

Близько 40 дронів були ударними безпілотниками типу "Шахед".

Робота ППО

Повітряний напад відбивали:

  • авіація,
  • зенітні ракетні війська,
  • підрозділи радіоелектронної боротьби,
  • безпілотні системи,
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 53 ворожі дрони на півночі, у центрі та на сході країни.

Наслідки

Водночас зафіксовано влучання 8 ударних безпілотників на 6 локаціях. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Обстріли Києва

У ніч на 5 січня в Києві та більшості регіонів України неодноразово оголошували повітряну тривогу. Причинами були атаки безпілотників, загроза застосування балістичних ракет, а також два зльоти МіГ-31К, через які в країні двічі вводили масштабну тривогу.

Ніч для столиці видалася напруженою та не минула без наслідків. В Оболонському районі внаслідок дронової атаки РФ зазнала пошкоджень приватна медична установа, що призвело до евакуації пацієнтів.

Згодом на подію відреагував президент Володимир Зеленський, наголосивши, що партнерам України не варто забувати: протиповітряна оборона потрібна щодня.

Також сьогодні вночі у Києві та низці областей теж оголошували сигнал тривоги через загрозу балістичного удару.

