Росія запустила понад 60 дронів по Україні: ППО збила більшість, але є влучання

Обстріли Києва

У ніч на 5 січня в Києві та більшості регіонів України неодноразово оголошували повітряну тривогу. Причинами були атаки безпілотників, загроза застосування балістичних ракет, а також два зльоти МіГ-31К, через які в країні двічі вводили масштабну тривогу.

Ніч для столиці видалася напруженою та не минула без наслідків. В Оболонському районі внаслідок дронової атаки РФ зазнала пошкоджень приватна медична установа, що призвело до евакуації пацієнтів.

Згодом на подію відреагував президент Володимир Зеленський, наголосивши, що партнерам України не варто забувати: протиповітряна оборона потрібна щодня.

Також сьогодні вночі у Києві та низці областей теж оголошували сигнал тривоги через загрозу балістичного удару.