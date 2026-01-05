ua en ru
Війна в Україні

ППО потрібна щодня: Зеленський - про удар РФ по лікарні в Києві

Україна, Понеділок 05 січня 2026 10:00
ППО потрібна щодня: Зеленський - про удар РФ по лікарні в Києві Фото: наслідки атаки РФ у ніч на 5 січня (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні вночі російські війська завдали удару по лікарні в Києві, де діяв стаціонар. Пацієнтів довелося терміново евакуювати, є постраждалі та одна загибла людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що всім постраждалим надається необхідна допомога, а родині загиблого висловив співчуття. За його словами, лікарню буде відновлено.

Зеленський також повідомив, що протягом ночі Росія здійснила масовану атаку із застосуванням 165 ударних безпілотників, близько 100 з яких - дрони типу "Шахед".

Унаслідок обстрілів зафіксовано нові пошкодження та відключення в різних регіонах країни, над ліквідацією наслідків працюють ремонтні бригади, енергетики та екстрені служби.

Фото: наслідки атаки РФ у ніч на 5 січня (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Обов’язково треба не забувати нашим партнерам, що ППО потрібна щодня, кошти на виробництво дронів-перехоплювачів – щодня, обладнання для енергетики – щодня. Працюватимемо на тижні з європейськими та американськими партнерами, щоб Україна була з необхідною допомогою. Дякую всім, хто підтримує нашу державу й наших людей", - зазначив Зеленський.

Обстріл Києва та області 5 січня

У ніч на 5 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київ. В Оболонському районі ударний безпілотник влучив у приватну клініку: троє людей дістали поранення, ще один чоловік помер від отриманих травм.

Жертви та руйнування зафіксували і в Київській області. У Фастівському районі пошкоджено близько десяти житлових будинків, автомобілі, гаражі та складські приміщення. Один місцевий житель загинув - його тіло рятувальники виявили під час ліквідації пожежі в будинку.

Також російська армія завдала комбінованого удару по Чернігову, внаслідок чого зазнала значних руйнувань цивільна інфраструктура.

Загалом у ніч на понеділок окупанти атакували Україну ракетами та дронами. Удари та їхні наслідки зафіксували в Києві, Чернігові, Славутичі, Полтаві та Харкові. За даними Повітряних сил, РФ застосувала дев’ять балістичних ракет "Іскандер-М" і зенітні керовані ракети С-300 з Брянської та Воронезької областей, а також запустила 165 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших, близько сотні з яких становили саме "Шахеди".

