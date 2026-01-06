Россия запустила более 60 дронов по Украине: ПВО сбила большинство, но есть попадания

Обстрелы Киева

В ночь на 5 января в Киеве и большинстве регионов Украины неоднократно объявляли воздушную тревогу. Причинами были атаки беспилотников, угроза применения баллистических ракет, а также два взлета МиГ-31К, из-за которых в стране дважды вводили масштабную тревогу.

Ночь для столицы выдалась напряженной и не прошла без последствий. В Оболонском районе в результате дроновой атаки РФ было повреждено частное медицинское учреждение, что привело к эвакуации пациентов.

Впоследствии на событие отреагировал президент Владимир Зеленский, отметив, что партнерам Украины не стоит забывать: противовоздушная оборона нужна ежедневно.

Также сегодня ночью в Киеве и ряде областей тоже объявляли сигнал тревоги из-за угрозы баллистического удара.