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Росія запустила майже 200 дронів з семи напрямків: як відпрацювала ППО

08:14 26.09.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Ілюстративне фото: ППО відбиває атаку (Getty Images)

У ніч на 26 вересня російські війська атакували Україну 173 ударними дронами, пуски відбулись із семи напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували:

  • 173 ударними дронами типу Shahed (понад 50 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу “Пародія”.
  • пуски здійснювалиь із семи напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - РФ; ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим – Гвардійське.

Основні напрямки ударів: Київщина, Харків, Запоріжжя.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 134 цілі:

  • дрони типу Shahed, "Гербера" та безпілотники інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Станом на опів на восьму ранку атака все ще тривала, в повітряному простору України лишалось кілька БпЛА.

Обстріли України 26 вересня

Ворог в ніч на 26 вересня атакував Київ та Харків ударними безпілотниками. Внаслідок атаки в обох містах зафіксовано пожежі, а в одному з міст постраждали люди.

Також окупанти вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Там горів будинок та ринок, загинули та постраждали люди, серед поранених дитина.

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