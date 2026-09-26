Росія запустила майже 200 дронів з семи напрямків: як відпрацювала ППО

Обстріли України 26 вересня

Ворог в ніч на 26 вересня атакував Київ та Харків ударними безпілотниками. Внаслідок атаки в обох містах зафіксовано пожежі, а в одному з міст постраждали люди.

Також окупанти вдарили безпілотниками по Запоріжжю. Там горів будинок та ринок, загинули та постраждали люди, серед поранених дитина.