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Россия запустила почти 200 дронов с семи направлений: как отработала ПВО

08:14 26.09.2026 Сб
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Иллюстративное фото: ПВО отражает атаку (Getty Images)

В ночь на 26 сентября российские войска атаковали Украину 173 ударными дронами, пуски произошли по семи направлениям. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали:

  • 173 ударными дронами типа Shahed (более 50 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".
  • пуски осуществляли по семи направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово – РФ; ТОТ Донецк и ТОТ АР Крым – Гвардейское.

Основные направления ударов: Киевщина, Харьков, Запорожье.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 134 цели:

  • дроны типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

По состоянию на 7:30 утра атака все еще продолжалась, в воздушном пространстве Украины оставалось несколько БпЛА.

Обстрелы Украины 26 сентября

Враг в ночь на 26 сентября атаковал Киев и Харьков ударными беспилотниками. В результате атаки в обоих городах зафиксированы пожары, а в одном из городов пострадали люди.

Также оккупанты ударили беспилотниками по Запорожью. Там горел дом и рынок, погибли и пострадали люди,среди раненых ребенок.

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