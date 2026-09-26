Россия запустила почти 200 дронов с семи направлений: как отработала ПВО

Обстрелы Украины 26 сентября

Враг в ночь на 26 сентября атаковал Киев и Харьков ударными беспилотниками. В результате атаки в обоих городах зафиксированы пожары, а в одном из городов пострадали люди.

Также оккупанты ударили беспилотниками по Запорожью. Там горел дом и рынок, погибли и пострадали люди,среди раненых ребенок.