Россия запустила почти 200 дронов с семи направлений: как отработала ПВО
В ночь на 26 сентября российские войска атаковали Украину 173 ударными дронами, пуски произошли по семи направлениям. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью россияне атаковали:
- 173 ударными дронами типа Shahed (более 50 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".
- пуски осуществляли по семи направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово – РФ; ТОТ Донецк и ТОТ АР Крым – Гвардейское.
Основные направления ударов: Киевщина, Харьков, Запорожье.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 134 цели:
- дроны типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.
По состоянию на 7:30 утра атака все еще продолжалась, в воздушном пространстве Украины оставалось несколько БпЛА.
Обстрелы Украины 26 сентября
Враг в ночь на 26 сентября атаковал Киев и Харьков ударными беспилотниками. В результате атаки в обоих городах зафиксированы пожары, а в одном из городов пострадали люди.
Также оккупанты ударили беспилотниками по Запорожью. Там горел дом и рынок, погибли и пострадали люди,среди раненых ребенок.