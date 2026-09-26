Россия запустила почти 200 дронов с семи направлений: как отработала ПВО

В ночь на 26 сентября российские войска атаковали Украину 173 ударными дронами, пуски произошли по семи направлениям. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 7:30 утра атака все еще продолжалась, в воздушном пространстве Украины оставалось несколько БпЛА.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 134 цели:

Обстрелы Украины 26 сентября

Враг в ночь на 26 сентября атаковал Киев и Харьков ударными беспилотниками. В результате атаки в обоих городах зафиксированы пожары, а в одном из городов пострадали люди.

Также оккупанты ударили беспилотниками по Запорожью. Там горел дом и рынок, погибли и пострадали люди,среди раненых ребенок.