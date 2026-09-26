ua en ru
Сб, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россия запустила почти 200 дронов с семи направлений: как отработала ПВО

08:14 26.09.2026 Сб
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Россия запустила почти 200 дронов с семи направлений: как отработала ПВО Иллюстративное фото: ПВО отражает атаку (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В ночь на 26 сентября российские войска атаковали Украину 173 ударными дронами, пуски произошли по семи направлениям. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали:

  • 173 ударными дронами типа Shahed (более 50 из них – реактивные), "Гербера", дронами-имитаторами типа "Пародия".
  • пуски осуществляли по семи направлениям: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово – РФ; ТОТ Донецк и ТОТ АР Крым – Гвардейское.

Основные направления ударов: Киевщина, Харьков, Запорожье.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 134 цели:

  • дроны типа Shahed, Гербера и беспилотники других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях.

По состоянию на 7:30 утра атака все еще продолжалась, в воздушном пространстве Украины оставалось несколько БпЛА.

Обстрелы Украины 26 сентября

Враг в ночь на 26 сентября атаковал Киев и Харьков ударными беспилотниками. В результате атаки в обоих городах зафиксированы пожары, а в одном из городов пострадали люди.

Также оккупанты ударили беспилотниками по Запорожью. Там горел дом и рынок, погибли и пострадали люди,среди раненых ребенок.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Воздушные силы Украины Дрони
Новости
В Киеве утром снова прилет в офис, атака продолжается с ночи: что известно
В Киеве утром снова прилет в офис, атака продолжается с ночи: что известно
Аналитика
Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность