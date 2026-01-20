Росія запустила крилаті ракети: Україною шириться повітряна тривога

Раніше Повітряні сили попереджали про виліт Ту-95МС з Оленьї.

"Можливі пуски крилатих ракет повітряного базування ближче до 6.00", - зазначалось у дописі.

Комбінований обстріл Києва в ніч на 20 січня

Нагадаємо, в ніч на 20 січня повітряну тривогу в Києві було оголошено о 01:30 через загрозу дронів, згодом Повітряні сили повідомили про загрозу балістки. Вже близько другої години ночі ворог випустив по столиці кілька залпів балістичних ракет.

Вдруге повітряну тривогу в Києві було оголошено о 5:00.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - повідомляли в КМДА.

Наслідки атаки на Київ

Повідомляється, що на лівому березі столиці зафіксовано перебої з електропостачанням, що змушує соціальні об'єкти переходити на автономний режим роботи, щоб забезпечити функціонування ключових послуг.

Жителі та підприємства лівого берега занурилися в черговий блекаут. Перебої зачіпають житлові райони та ключові інфраструктурні об'єкти, включно з закладами охорони здоров'я, освітніми організаціями та комунальними службами.

Також міський голова Віталій Кличко повідомив про те, що на лівому березі спостерігаються перебої з водопостачанням після атаки на столицю.