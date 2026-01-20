У Києві вдруге за ніч оголошено повітряну тривогу: загроза ударних дронів

У Києві оголошено повітряну тривогу. Це вже друга сирена за ніч на 20 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

Також сирени повітряних тривог лунають у північних, центральних та східних областях України.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - ідеться у повідомленні.

Комбінований обстріл Києва в ніч на 20 січня

Нагадаємо, в ніч на 20 січня повітряну тривогу в Києві було оголошено о 01:30 через загрозу дронів, згодом Повітряні сили повідомили про загрозу балістки. Вже близько другої години ночі ворог випустив по столиці кілька залпів балістичних ракет.

Станом на 03:00 було відомо про руйнування у Дніпровському районі. Влучання зафіксовано в нежитлові будівлі, також дрон впав і на відкритій території. Там палали автівки.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, на Лівому березі столиці фіксують перебої зі світлом та водою. Обʼєкти соціальної інфраструктури переведено на автономний режим живлення.

Атаки на Україну в ніч на 19 січня

Як повідомлялось, у ніч на 19 січня армія окупанта атакувала Україну 145 ударними дронами з шести напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, проте зафіксовано 13 влучань.