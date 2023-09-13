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Росія запустила фейк щодо можливого теракту в Умані на Рош га-Шана

Фото: Росія запустила фейк щодо можливого теракту в Умані на Рош га-Шана (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська пропаганда запустила фейкову інформацію щодо того, що "київський режим" планує влаштувати теракт в Умані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦПД.

За даними відомства, Росія запустила інформацію про те, що в Умані 15 вересня, десятки тисяч прочан-хасидів для святкування Рош га-Шана, відбудеться теракт. Як заявляють пропагандисти, організатором теракту ніби то буде Україна, яка звинуватить РФ у "злочинах проти людяності".

"Центр протидії дезінформації закликає не піддаватися на ворожі маніпуляції, реагувати на сигнали повітряної тривоги, дотримуватись правил безпеки й довіряти лише джерелам верифікованої інформації", - сказано у повідомленні.

У ЦПД зауважили, що поширюючи подібні фейки ворог намагається створити собі інфоалібі для майбутніх терактів на території України.

Святкування Рош га-Шана

Нагадаємо, єврейське свято Рош га-Шана відзначається на честь створення світу, він символізує початок нового року і завершення року, що минає. Цього року Рош га-Шана святкуватимуть з 15 по 17 вересня.

На період європейського нового року до Умані з'їжджаються хасиди, оскільки у місті знаходиться могила цадика Нахмана.

Раніше стало відомо, що в Умані введуть низку обмежень на період Рош га-Шана. Зокрема, буде заборонено продавати алкоголь, салюти, феєрверки та іграшки, які імітують зброю.

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УманьРош ха-ШанаРосійська Федерація