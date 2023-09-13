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Россия запустила фейк относительно возможного теракта в Умани на Рош ха-Шана

Фото: Россия запустила фейк по поводу возможного теракта в Умани на Рош ха-Шана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская пропаганда запустила фейковую информацию о том, что "киевский режим" планирует устроить теракт в Умани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦПД.

По данным ведомства, Россия запустила информацию о том, что в Умани 15 сентября, десятки тысяч паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана, произойдет теракт. Как заявляют пропагандисты, организатором теракта вроде бы будет Украина, которая обвинит РФ в "преступлениях против человечности".

"Центр противодействия дезинформации призывает не подвергаться враждебным манипуляциям, реагировать на сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и доверять только источникам верифицированной информации", - сказано в сообщении.

В ЦПД отметили, что, распространяя подобные фейки, враг пытается создать себе инфоалиби для будущих терактов на территории Украины.

Празднование Рош ха-Шана

Напомним, еврейский праздник Рош ха-Шана отмечается в честь сотворения мира, он символизирует начало нового года и завершение уходящего года. В этом году Рош га-Шана будут праздновать с 15 по 17 сентября.

В период европейского нового года в Умань съезжаются хасиды, поскольку в городе находится могила цадика Нахмана.

Ранее стало известно, что в Умани будет введен ряд ограничений на период Рош ха-Шана. В частности, будет запрещено продавать алкоголь, салюты, фейерверки и игрушки, имитирующие оружие.

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УманьРош ха-ШанаРоссийская Федерация