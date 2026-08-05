Росія запускає нові провокації перед виборами в Німеччині, - Reuters

На кого спрямована дезінформація

За інформацією видання, німецькі служби безпеки зазначають, що інформаційні атаки з боку РФ першочергово цілять у суперників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Російські ресурси намагаються дискредитувати представників правлячої партії ХДС, її партнерів по коаліції СДПН, а також "Зелених" і Вільну демократичну партію.

Згідно з опитуваннями, AfD, очільники якої закликають відновити зв'язки з Москвою, має високі шанси наростити вплив на виборах у Берліні, Саксонії-Ангальт та Мекленбурзі-Передній Померанії.

Як працює мережа "Матрьошка"

Німецька влада переконана, що кампанії централізовано координуються безпосередньо з Росії за участю кількох підрядників. Для цього використовують мережу фейкових акаунтів та сайти-клони, а саму операцію назвали "Матрьошка".

Здебільшого росіяни поширюють у соцмережах ролики англійською мовою з підробленими логотипами провідних світових ЗМІ, таких як BBC чи ARD.

У таких відео висувають вигадані звинувачення проти місцевих політиків - від корупції до сексуальних домагань.

У МВС Німеччини підтвердили, що стежать за цією дезінформаційною мережею.

"Наразі ця кампанія не досягає значного охоплення в Інтернеті. Це не означає, що ми можемо послабити пильність. Вона залишається серйозною дезінформаційною кампанією", - заявив речник міністерства.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини також підкреслили, що РФ діє системно та на державному рівні.

"Цей постійний, безперервний наступ Росії, санкціонований та спрямований державою, є реальністю. Ми повинні бути повністю обізнані з цією ситуацією", - зазначають у німецькому МЗС.

РФ не вперше втручається у вибори

Німецький уряд вже попереджав про подібні схеми Кремля під час парламентських виборів.

Окрім Німеччини, гібридний вплив та втручання з боку Росії останнім часом фіксували також під час виборчих процесів у Молдові та Вірменії.