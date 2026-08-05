Росія запускає нові провокації перед виборами в Німеччині, - Reuters

Росія активно нарощує дезінформаційні кампанії в Німеччині напередодні місцевих виборів, намагаючись дискредитувати провідних політиків та розколоти суспільство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією видання, німецькі служби безпеки зазначають, що інформаційні атаки з боку РФ першочергово цілять у суперників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).
Російські ресурси намагаються дискредитувати представників правлячої партії ХДС, її партнерів по коаліції СДПН, а також "Зелених" і Вільну демократичну партію.
Згідно з опитуваннями, AfD, очільники якої закликають відновити зв'язки з Москвою, має високі шанси наростити вплив на виборах у Берліні, Саксонії-Ангальт та Мекленбурзі-Передній Померанії.
Німецька влада переконана, що кампанії централізовано координуються безпосередньо з Росії за участю кількох підрядників. Для цього використовують мережу фейкових акаунтів та сайти-клони, а саму операцію назвали "Матрьошка".
Здебільшого росіяни поширюють у соцмережах ролики англійською мовою з підробленими логотипами провідних світових ЗМІ, таких як BBC чи ARD.
У таких відео висувають вигадані звинувачення проти місцевих політиків - від корупції до сексуальних домагань.
У МВС Німеччини підтвердили, що стежать за цією дезінформаційною мережею.
"Наразі ця кампанія не досягає значного охоплення в Інтернеті. Це не означає, що ми можемо послабити пильність. Вона залишається серйозною дезінформаційною кампанією", - заявив речник міністерства.
У Міністерстві закордонних справ Німеччини також підкреслили, що РФ діє системно та на державному рівні.
"Цей постійний, безперервний наступ Росії, санкціонований та спрямований державою, є реальністю. Ми повинні бути повністю обізнані з цією ситуацією", - зазначають у німецькому МЗС.
Німецький уряд вже попереджав про подібні схеми Кремля під час парламентських виборів.
Окрім Німеччини, гібридний вплив та втручання з боку Росії останнім часом фіксували також під час виборчих процесів у Молдові та Вірменії.
Нагадаємо, Москва продовжує посилювати тиск на західні країни, поєднуючи інформаційні спецоперації, провокації у повітрі та підготовку гібридних атак.
Окрім спроб вплинути на внутрішню політику Німеччини, спецслужби розвідують ситуацію в інших державах Європи.
У Британії та країнах НАТО очікують прямого випробування від російського диктатора Володимира Путіна протягом найближчих місяців. За даними розвідки, Кремль планує скористатися зміною влади у країні та перевірити на міцність новий уряд Енді Бернема, поки увага США зосереджена на подіях навколо Ірану.
Схожа активність спостерігається і на східному фланзі Альянсу.
Закорема польська влада звертає увагу на зміни в російському законодавстві та попереджає, що Варшава готується до серії нових диверсій і підвищення рівня ескалації з боку РФ, хоча повномасштабного вторгнення наразі не очікується.
Також тривають постійні провокації на кордонах - нещодавно польські винищувачі перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем, що стало вже другим подібним інцидентом за дві доби.