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Россия запускает новые провокации перед выборами в Германии, - Reuters

19:35 05.08.2026 Ср
3 мин
Операция "Матрешка" в действии
aimg Сергей Козачук

Россия активно наращивает дезинформационные кампании в Германии накануне местных выборов, пытаясь дискредитировать ведущих политиков и расколоть общество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На кого направлена дезинформация

По информации издания, немецкие службы безопасности отмечают, что информационные атаки со стороны РФ в первую очередь целятся в соперников ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD).

Российские ресурсы пытаются дискредитировать представителей правящей партии ХДС, ее партнеров по коалиции СДПГ, а также "Зеленых" и Свободную демократическую партию.

Согласно опросам, AfD, руководители которой призывают возобновить связи с Москвой, имеют высокие шансы нарастить влияние на выборах в Берлине, Саксонии-Ангальте и Мекленбурге-Передней Померании.

Как работает сеть "Матрешка"

Немецкие власти убеждены, что кампании централизованно координируются непосредственно из России с участием нескольких подрядчиков. Для этого используют сеть фейковых аккаунтов и сайты-клоны, а саму операцию назвали "Матрешка".

В основном русские распространяют в соцсетях ролики на английском языке с поддельными логотипами ведущих мировых СМИ, таких как BBC или ARD.

В таких видео выдвигают вымышленные обвинения против местных политиков - от коррупции до сексуальных притязаний.

В МВД Германии подтвердили, что следят за этой дезинформационной сетью.

"Пока эта кампания не достигает значительного охвата в Интернете. Это не значит, что мы можем ослабить бдительность. Она остается серьезной дезинформационной кампанией", - заявил представитель министерства.

В Министерстве иностранных дел Германии также подчеркнули, что РФ действует системно и на государственном уровне.

"Это постоянное, непрерывное наступление России, санкционированное и направленное государством, является реальностью. Мы должны быть полностью осведомлены об этой ситуации", - отмечают в немецком МИД.

РФ не впервые вмешивается в выборы

Немецкое правительство уже предупреждало о подобных схемах Кремля во время парламентских выборов.

Кроме Германии, гибридное влияние и вмешательство России в последнее время фиксировали также во время избирательных процессов в Молдове и Армении.

Провокации РФ

Напомним, Москва продолжает усиливать давление на западные страны, совмещая информационные спецоперации, провокации в воздухе и подготовку гибридных атак.

Помимо попыток повлиять на внутреннюю политику Германии спецслужбы разведывают ситуацию в других государствах Европы.

В Британии и странах НАТО ожидают прямого испытания от российского диктатора Владимира Путина в ближайшие месяцы. По данным разведки, Кремль планирует воспользоваться сменой власти в стране и проверить на крепость новое правительство Энди Бернема, пока внимание США сосредоточено на событиях вокруг Ирана.

Похожая активность наблюдается и на восточном фланге Североатлантического союза.

Закорема польские власти обращают внимание на изменения в российском законодательстве и предупреждают, что Варшава готовится к серии новых диверсий и повышению уровня эскалации со стороны РФ, хотя полномасштабного вторжения пока не ожидается.

Также продолжаются постоянные провокации на границах - недавно польские истребители перехватили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем, что стало уже вторым подобным инцидентом за двое суток.

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