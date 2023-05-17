ua ru
Ср, 17 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія заморозила банківські рахунки посольства Данії

Новость на русском →
Середа 17 травня 2023 22:05
Росія заморозила банківські рахунки посольства Данії Фото: Росія заморозила банківські рахунки посольства Данії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія ще минулого літа заморозила банківські рахунки посольства Данії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявили у Міністерстві закордонних справ Данії.

МЗС Данії заявило, що обмеження, запроваджені російською владою, призвели до блокування банківських карток посольства.

"Підвищені вимоги до документації перед усіма виплатами конкретно означають, що посольство вже тривалий час виплачує зарплату співробітникам і оплачує рахунки готівкою", - повідомили в міністерстві.

Зазначається, що Центральний банк Росії не відповів на запит про коментар.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Росія без жодних пояснень ще у квітні заморозила банківські рахунки посольства та консульства Фінляндії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Дания
NEWS
Суцільна руїна. З'явилися свіжі супутникові знімки Бахмута
Суцільна руїна. З'явилися свіжі супутникові знімки Бахмута
DAILY
Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Вільнюс. Що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу