Росія заморозила банківські рахунки посольства Данії

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про це заявили у Міністерстві закордонних справ Данії.

МЗС Данії заявило, що обмеження, запроваджені російською владою, призвели до блокування банківських карток посольства.

"Підвищені вимоги до документації перед усіма виплатами конкретно означають, що посольство вже тривалий час виплачує зарплату співробітникам і оплачує рахунки готівкою", - повідомили в міністерстві.

Зазначається, що Центральний банк Росії не відповів на запит про коментар.