Россия заморозила банковские счета посольства Дании

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , об этом заявили в Министерстве иностранных дел Дании.

МИД Дании заявил, что ограничения, введенные российскими властями, привели к блокированию банковских карт посольства.

"Повышенные требования к документации перед всеми выплатами конкретно означают, что посольство уже долго выплачивает зарплату сотрудникам и оплачивает счета наличными", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что Центральный банк России не ответил на запрос о комментарии.