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Россия заморозила банковские счета посольства Дании

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Среда 17 мая 2023 22:05
Россия заморозила банковские счета посольства Дании Фото: Россия заморозила банковские счета посольства Дании (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия еще прошлым летом заморозила банковские счета посольства Дании.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Дании.

МИД Дании заявил, что ограничения, введенные российскими властями, привели к блокированию банковских карт посольства.

"Повышенные требования к документации перед всеми выплатами конкретно означают, что посольство уже долго выплачивает зарплату сотрудникам и оплачивает счета наличными", - сообщили в министерстве.

Отмечается, что Центральный банк России не ответил на запрос о комментарии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Россия без объяснений еще в апреле заморозила банковские счета посольства и консульства Финляндии.

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