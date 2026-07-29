Влада країни-агресорки вимагає від зубожілих регіонів підвищувати разові виплати контрактним військовослужбовцям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації у Telegram.
Попри поглиблення кризи регіональних бюджетів у Росії, влада країни хоче віл областей підвищення виплат за підписання контрактів з Міноборони, пише ЦПД.
Скільки платять новому "гарматному мясу" російської армії у:
Через брак охочих іти на війну в низці регіонів запровадили винагороду навіть для рекрутерів, кажуть у ЦПД.
На тлі величезних втрат на війні проти України потік "добровольців" зменшується.
Проте Росія вимагає від регіонів на збиток собі заманювати людей до війська грошима, уточнили у Центрі.
Через брак коштів регіони РФ змушені відмовлятися від:
За таку політику росія заплатить велику ціну, вважають у ЦПД. Це руйнування регіональних економік у поєднанні з демографічною катастрофою з незворотніми наслідками.
Нагадаємо, у Вірменії зафіксували різке зростання попиту на оренду та купівлю житла серед росіян. Це схоже на масовою міграцію з РФ 2022 року під час оголошення "часткової мобілізації".
27 липня в Росії знову оголосили про пріоритетність військового бюджету. Грошей на нього традиційно не вистачає.