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Росія заманює контрактників на війну рекордними виплатами коштом регіонів

17:56 29.07.2026 Ср
2 хв
Скільки коштує "гарматне м'ясо" армії РФ?
aimg Олена Бджола
Фото: мобілізація у Росії (Getty Images)

Влада країни-агресорки вимагає від зубожілих регіонів підвищувати разові виплати контрактним військовослужбовцям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації у Telegram.

"Аукціон смерті" для російських контрактників

Попри поглиблення кризи регіональних бюджетів у Росії, влада країни хоче віл областей підвищення виплат за підписання контрактів з Міноборони, пише ЦПД.

Скільки платять новому "гарматному мясу" російської армії у:

  • Ханти-Мансійському окрузі - 4,1 млн рублів (51,25 тис дол.),
  • Дагестані - 3,6-4,1 млн рублів (45-51,25 тис дол),
  • Карачаєво-Черкесії - 3,1 млн рублів (38,75 тис дол.),
  • Смоленській області - 2,1 млн рублів (26,25 тис дол).

Через брак охочих іти на війну в низці регіонів запровадили винагороду навіть для рекрутерів, кажуть у ЦПД.

"Добровольців" усе менше

На тлі величезних втрат на війні проти України потік "добровольців" зменшується.

Проте Росія вимагає від регіонів на збиток собі заманювати людей до війська грошима, уточнили у Центрі.

Через брак коштів регіони РФ змушені відмовлятися від:

  • соціальних програм,
  • розвитку освіти й медицини,
  • ремонту інфраструктури.

За таку політику росія заплатить велику ціну, вважають у ЦПД. Це руйнування регіональних економік у поєднанні з демографічною катастрофою з незворотніми наслідками.

Нагадаємо, у Вірменії зафіксували різке зростання попиту на оренду та купівлю житла серед росіян. Це схоже на масовою міграцію з РФ 2022 року під час оголошення "часткової мобілізації".

27 липня в Росії знову оголосили про пріоритетність військового бюджету. Грошей на нього традиційно не вистачає.

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Війна Росії проти УкраїниРосійська ФедераціяКонтрактна армія