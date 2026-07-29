"Аукціон смерті" для російських контрактників

Попри поглиблення кризи регіональних бюджетів у Росії, влада країни хоче віл областей підвищення виплат за підписання контрактів з Міноборони, пише ЦПД.

Скільки платять новому "гарматному мясу" російської армії у:

Ханти-Мансійському окрузі - 4,1 млн рублів (51,25 тис дол.),

Дагестані - 3,6-4,1 млн рублів (45-51,25 тис дол),

Карачаєво-Черкесії - 3,1 млн рублів (38,75 тис дол.),

Смоленській області - 2,1 млн рублів (26,25 тис дол).

Через брак охочих іти на війну в низці регіонів запровадили винагороду навіть для рекрутерів, кажуть у ЦПД.

"Добровольців" усе менше

На тлі величезних втрат на війні проти України потік "добровольців" зменшується.

Проте Росія вимагає від регіонів на збиток собі заманювати людей до війська грошима, уточнили у Центрі.

Через брак коштів регіони РФ змушені відмовлятися від:

соціальних програм,

розвитку освіти й медицини,

ремонту інфраструктури.

За таку політику росія заплатить велику ціну, вважають у ЦПД. Це руйнування регіональних економік у поєднанні з демографічною катастрофою з незворотніми наслідками.