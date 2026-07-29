"Аукцион смерти" для российских контрактников

Несмотря на углубление кризиса региональных бюджетов в России, власти страны хотят от областей повышения выплат за подписание контрактов с Минобороны, пишет ЦПД.

Сколько платят новому "пушечному мясу" российской армии в:

Ханты-Мансийском округе - 4,1 млн рублей (51,25 тыс долл),

Дагестане - 3,6-4,1 млн рублей (45-51,25 тыс долл),

Карачаево-Черкессии - 3,1 млн рублей (38,75 тыс долл),

Смоленской области - 2,1 млн рублей (26,25 тыс долл).

За неимением желающих идти на войну в ряде регионов ввели вознаграждение даже для рекрутеров, говорят в ЦПД.

"Добровольцев" все меньше

На фоне огромных потерь на войне против Украины поток "добровольцев" уменьшается.

Однако Россия требует от регионов в ущерб себе привлекать людей в войска деньгами, уточнили в Центре.

Из-за нехватки средств регионы РФ вынуждены отказываться от:

социальных программ,

развития образования и медицины,

ремонта инфраструктуры.

За такую политику Россия заплатит большую цену, считают в ЦПД. Это разрушение региональных экономик в сочетании с демографической катастрофой с необратимыми последствиями.