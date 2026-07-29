Россия заманивает контрактников на войну рекордными выплатами за счет регионов

Власти страны-агрессора требуют от обнищавших регионов повышать разовые выплаты контрактным военнослужащим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации в Telegram.
Несмотря на углубление кризиса региональных бюджетов в России, власти страны хотят от областей повышения выплат за подписание контрактов с Минобороны, пишет ЦПД.
Сколько платят новому "пушечному мясу" российской армии в:
За неимением желающих идти на войну в ряде регионов ввели вознаграждение даже для рекрутеров, говорят в ЦПД.
На фоне огромных потерь на войне против Украины поток "добровольцев" уменьшается.
Однако Россия требует от регионов в ущерб себе привлекать людей в войска деньгами, уточнили в Центре.
Из-за нехватки средств регионы РФ вынуждены отказываться от:
За такую политику Россия заплатит большую цену, считают в ЦПД. Это разрушение региональных экономик в сочетании с демографической катастрофой с необратимыми последствиями.
Напомним, в Армении зафиксирован резкий рост спроса на аренду и покупку жилья среди россиян. Это похоже на массовую миграцию из РФ в 2022 году во время объявления "частичной мобилизации".
27 июля в России снова объявили о приоритетности военного бюджета. Денег на него традиционно не хватает.