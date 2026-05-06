UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія залякує Україну і Захід заради тиші на 9 травня

21:57 06.05.2026 Ср
2 хв
У МЗС РФ звернулися до жителів Києва та іноземних дипломатів
aimg Іван Носальський
Фото: Марія Захарова, речник МЗС РФ (Getty Images)

Путінський режим уже вдруге за тиждень погрожує завдати ударів по центру Києва в разі, якщо перемир'я на "день перемоги" не буде.

Як передає РБК-Україна, про це заявила прессекретар міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

Читайте також: Росія зірвала режим припинення вогню, Україна визначить подальші дії, - Зеленський

За словами Захарової, російське МЗС направило дипломатичним місіям і представникам міжнародних організацій ноту з погрозами.

Москва вимагає, щоб дипломати інших країн поставилися "із серйозністю" до повідомлення міноборони РФ, у якому воно погрожує завдати масованого ракетного удару по центру Києва, якщо Москву атакують під час перемир'я.

Також РФ закликала "забезпечити завчасну евакуацію з міста Київ персоналу дипломатичних та інших представництв".

У МЗС РФ запевнили, що удару у відповідь може бути завдано "зокрема по центрах ухвалення рішень".

Окремо Захарова поскаржилася, що коли президент України Володимир Зеленський натякнув на "участь" українських безпілотників у параді до "дня перемоги", ніхто на саміті Європейського політичного співтовариства його не "осмикнув".

Також вона цинічно додала, що Росія нібито не виступає з позиції агресії.

Заява міноборони РФ

Нагадаємо, 4 травня міністерство оборони Росії оголосило про те, що російський диктатор Володимир Путін наказав встановити перемир'я з Україною 8-9 травня.

При цьому у відомстві додали, що якщо Україна атакує Москву під час святкування "дня перемоги", по центру Києва буде завдано масованого удару.

Місцевих жителів та іноземних дипломатів закликали евакуюватися з Києва.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївРосійська ФедераціяВійна в УкраїніРакетний удар